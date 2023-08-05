Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:51, 5 августа 2023Бывший СССР

Попавший в плен в ДНР назвал Украину полигоном для испытания западного оружия

Пленный Негир счел, что Украина стала полигоном для испытания западного оружия

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина давно превратилась в полигон для испытания западного оружия. К такому выводу пришел сдавшийся в плен в Донецкой народной республике (ДНР) боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Негир, пишет РИА Новости.

«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — заявил он. Негир добавил, что сейчас в южной части ДНР наблюдается большое количество «подбитой техники, именно западной».

По данным агентства, 43-летний гражданин Украины, Александр Негир, был призван в украинскую армию, несмотря на целый ряд заболеваний. «У меня были справки, а сейчас не знаю (…), они резко "пропадают". Все в основном становятся "годными"», — объяснил он. В военкомате мужчину признали ограниченно пригодным. Его заверили, что он останется лишь на «освобожденных» территориях на блокпостах.

При этом отделение Негира практически без подготовки бросили к участку в южной части ДНР. Там бойцы провели ночь в лесопосадке. Уже ближе к утру они сдались в плен российским военным.

Ранее еще один военнопленный Иван Ковальчук рассказал о попытках избежать мобилизации на родине. По его словам, он бегал от этого полгода, так как не хотел идти на фронт за «депутатов и олигархов» Украины. Он отметил, что в западных регионах Украины отправляться на фронт никто не хочет. В связи с этим там начали мобилизовать в том числе инвалидов и стариков.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал назвал необходимые меры в отношении руководства Украины

    В Подмосковье мужчина с братьями обрил и избил свою жену

    «Аталанта» захотела обменять Миранчука

    Близ Севастополя заметили беспилотник

    В Китае раскрыли новые детали поиска воды на Луне

    На Украине заявили о невозможности восстановить ядерный арсенал

    Бывший президент Польши рассказал о грядущем дне свободы для Белоруссии

    Дачникам назвали условия для получения миллиона рублей

    Обстановка на московском пляже попала на видео

    По всей Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости