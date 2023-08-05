Попавший в плен в ДНР назвал Украину полигоном для испытания западного оружия

Пленный Негир счел, что Украина стала полигоном для испытания западного оружия

Украина давно превратилась в полигон для испытания западного оружия. К такому выводу пришел сдавшийся в плен в Донецкой народной республике (ДНР) боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Негир, пишет РИА Новости.

«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — заявил он. Негир добавил, что сейчас в южной части ДНР наблюдается большое количество «подбитой техники, именно западной».

По данным агентства, 43-летний гражданин Украины, Александр Негир, был призван в украинскую армию, несмотря на целый ряд заболеваний. «У меня были справки, а сейчас не знаю (…), они резко "пропадают". Все в основном становятся "годными"», — объяснил он. В военкомате мужчину признали ограниченно пригодным. Его заверили, что он останется лишь на «освобожденных» территориях на блокпостах.

При этом отделение Негира практически без подготовки бросили к участку в южной части ДНР. Там бойцы провели ночь в лесопосадке. Уже ближе к утру они сдались в плен российским военным.

Ранее еще один военнопленный Иван Ковальчук рассказал о попытках избежать мобилизации на родине. По его словам, он бегал от этого полгода, так как не хотел идти на фронт за «депутатов и олигархов» Украины. Он отметил, что в западных регионах Украины отправляться на фронт никто не хочет. В связи с этим там начали мобилизовать в том числе инвалидов и стариков.