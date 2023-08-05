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12:54, 5 августа 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о риске для Украины потерять союзников из-за Зеленского

The Telegraph: Украина рискует потерять союзников из-за действий Зеленского
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Украина рискует потерять ключевых союзников из-за действий президента Владимира Зеленского. Об этом в своей статье для The Telegraph написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, лидерам западных стран не нравится риторика Зеленского на фоне неудач в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обозреватель заявил, что украинский лидер устроил истерику по поводу поддержки со стороны Великобритании и Польши.

«Киев играет с огнем и рискует потерять союзников», — написал он.

Ранее журналисты американского издания Politico заявили, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве. Авторы заявили, что изначально спор между двумя государствами касался зерна, однако теперь он сдвигается в сторону ягод.

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