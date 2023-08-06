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22:02, 6 августа 2023Спорт

«Ахмат» победил «Сочи» в матче РПЛ

«Ахмат» победил «Сочи» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Игрок «Ахмата» Артем Тимофеев

Игрок «Ахмата» Артем Тимофеев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Сочи» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 36-й минуте пенальти реализовал полузащитник Кристиан Нобоа. На 42-й минуте счет сравнял нападающий Владимир Ильин. На третьей добавленной к первому тайму минуте вывел команду вперед полузащитник Артем Тимофеев.

После трех матчей «Ахмат» располагается на десятом месте в РПЛ, набрав три очка. Клуб «Сочи» занимает 11-е место, имея в активе три очка. Лидирует московский «Спартак» с девятью очками.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет в московским ЦСКА 13 августа. «Ахмат» также в гостях сыграет с «Пари Нижним Новгородом» днем позднее.

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    Анастасия Борисова
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