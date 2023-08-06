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05:14, 6 августа 2023Россия

Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ

Авиация группировки войск «Юг» уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ

Фото: РИА Новости

Фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что удары были нанесены управляемыми боеприпасами УМПК-500. Целью стали пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Ивановское.

Также, по словам Астафьева, самолеты Су-25 штурмовой авиации поразили скопления живой силы противника на лисичанском, солидаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Кроме того, были уничтожены склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три 120-миллиметровых миномета противника в Авдеевке и Победе, противотанковая пушка М12 в Первомайском и американское буксируемая гаубица М102 на позиции в районе деревни Зоряное. Также экипаж системы «Солнцепек» нанес огневое поражение во взводному опорному пункту 110-й бригады ВСУ в Красногоровке.

Как сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук, российские военнослужащие группировки «Центр» отразили атаку украинских войск на краснолиманском направлении. По его словам, противник лишился около 100 бойцов, еще четверо сдались в плен.

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    Екатерина Подвигина
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