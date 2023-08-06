В Нью-Дели приостановили отлов бездомных собак перед саммитом G20

Власти Нью-Дели прекратили отлов тысяч бездомных собак перед проведением G20

Власти Нью-Дели в Индии приостановили отлов бездомных собак перед проведением саммита G20. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, сперва администрация города объявила, что собак будут собирать возле магазинов и популярных туристических мест, удерживая их в приютах до завершения саммита. После, как отмечает источник AFP, политика в отношении животных была внезапно отменена.

Уточняется, что, по данным переписи населения Индии за 2012 год, на улицах столицы живет более 60 тысяч бездомных собак.

Ранее стало известно, что в России Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных. Согласно документу, несоблюдение требований к содержанию животных повлечет за собой штраф до 3 тысяч рублей для граждан.