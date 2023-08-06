Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 7 августа 2023Мир

В Нью-Дели приостановили отлов бездомных собак перед саммитом G20

Власти Нью-Дели прекратили отлов тысяч бездомных собак перед проведением G20

Фото: Gary Cameron / Reuters

Власти Нью-Дели в Индии приостановили отлов бездомных собак перед проведением саммита G20. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, сперва администрация города объявила, что собак будут собирать возле магазинов и популярных туристических мест, удерживая их в приютах до завершения саммита. После, как отмечает источник AFP, политика в отношении животных была внезапно отменена.

Уточняется, что, по данным переписи населения Индии за 2012 год, на улицах столицы живет более 60 тысяч бездомных собак.

Ранее стало известно, что в России Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных. Согласно документу, несоблюдение требований к содержанию животных повлечет за собой штраф до 3 тысяч рублей для граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Стратегическую важность Чонгарского и Генического мостов оценили

    В Нью-Дели приостановили отлов бездомных собак перед саммитом G20

    Украина потребовала отставки наказавшего саблистку Харлан на ЧМ судьи

    Выяснились рублевые цены нового JAC, который станет «Москвичом»

    Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на автомобили «для своих»

    В Китае назвали самые ликвидные автомобили на вторичном рынке

    Hongqi начала продажи нового трехрядного пятиметрового кроссовера

    В Пентагоне заявили о поддержке Филиппин и осудили Китай

    Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

    Тело пропавшей российской школьницы нашли на кладбище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости