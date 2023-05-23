Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных домашних животных

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность россиян за питомцев. Согласно документу, несоблюдение требований к содержанию животных повлечет за собой штраф до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, законопроект устанавливает административную ответственность хозяев животных за укусы, которые нанесли вред здоровью или имуществу других граждан при отсутствии признаков преступления. Нарушителям придется заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Помимо этого, согласно принятым поправкам, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно деяния граждан будут наказывать штрафом до 15 тысяч рублей, должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что сейчас в России начался дачный сезон, и люди набрали сотни тысяч животных в частные дома, во дворы и на дачи. А уже осенью, когда люди начнут возвращаться в города, многих из их питомцев останутся предоставлены сами себе.