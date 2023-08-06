Трамп назвал свою уникальность в предотвращении третьей мировой войны

Трамп назвал себя единственным, кто способен предотвратить третью мировую войну

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что только он способен предотвратить начало третьей мировой войны. Его слова прозвучали на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина. Прямой эфир выступления шел на Yotube-канале медиакомпании RSBN.

«Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — заявил Трамп. Экс-президент также пообещал, что сможет решить конфликт на Украине. По его словам, это получится сделать еще до того, как он снова займет пост главы государства. По мнению политика, он сможет найти пути решения конфликта, которые будет приемлемы и для Москвы, и для Киева.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сумеет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле он рассказал, что именно хочет предпринять.