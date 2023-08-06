Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 6 августа 2023Мир

Трамп назвал свою уникальность в предотвращении третьей мировой войны

Трамп назвал себя единственным, кто способен предотвратить третью мировую войну

Фото: Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что только он способен предотвратить начало третьей мировой войны. Его слова прозвучали на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина. Прямой эфир выступления шел на Yotube-канале медиакомпании RSBN.

«Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — заявил Трамп. Экс-президент также пообещал, что сможет решить конфликт на Украине. По его словам, это получится сделать еще до того, как он снова займет пост главы государства. По мнению политика, он сможет найти пути решения конфликта, которые будет приемлемы и для Москвы, и для Киева.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сумеет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле он рассказал, что именно хочет предпринять.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    По «формуле мира» Зеленского создадут рабочие группы. Каких результатов ждать от переговоров в Джидде?

    Москвичей предупредили о 34-градусной жаре

    Москвичи вспомнили главный плюс ретровагонов метро

    В Британии заподозрили Китай в слежке за британцами с помощью электромобилей

    Маск пообещал оплатить судебные иски всем пострадавшим за лайки в Twitter

    Трамп назвал свою уникальность в предотвращении третьей мировой войны

    Штормовое предупреждение объявили в российском регионе из-за дождей

    Подаренную Путиным икону привезли в зону СВО

    Нейропсихолог перечислила способы избавиться от негатива в жизни

    В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости