Трамп поделился планами на Байдена в случае победы на выборах

Трамп пообещал после победы на выборах начать расследования в отношении Байдена

Бывший глава США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах он сразу распорядится провести расследования в отношении действующего американского лидера Джо Байдена. Его слова передает ТАСС.

По словам политика, после переизбрания он поручит специальному прокурору Джеку Смиту изучить все обвинения против Байдена, включая получение им взяток от иностранных лиц.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй отказался сообщать Конгрессу, ведется ли в настоящее время расследование против американского президента в связи с подозрениями в получении взяток. Отвечая на обвинения в защите интересов семьи Байдена, Рэй подчеркнул, что никого не покрывает.