Трамп обвинил Байдена в обострении ситуации вокруг Тайваня

Трамп: некомпетентность Байдена привела к обострению ситуации вокруг Тайваня

Некомпетентность нынешнего американского президента Джо Байдена привела к обострению ситуации вокруг Тайваня, считает экс-глава США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, Пекин сомневается в профессионализме Байдена, в связи с чем он потерял уважение к американской стороне. «Си [Цзиньпин, председатель КНР — ред.] не занимался бы Тайванем. Он ужасно близок к тому, чтобы захотеть зайти туда, потому что думает, что ваш лидер некомпетентен», — отметил он, выступая перед избирателями. Трамп подчеркнул, что власти Китая иначе относились к США, когда страной руководил он.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ян Тао обвинил Вашингтон в том, что он искажает свою позицию по Тайваню, нарушая достигнутые с Пекином договоренности соблюдать политику «одного Китая». Он заявил, что решение американского руководства предоставить гарантии острову было нарушением данных Китаю обещаний.