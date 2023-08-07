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18:42, 7 августа 2023Среда обитания

Названа стоимость самого дешевого дома на берегу моря в России

Самый дешевый дом на берегу моря в России стоит 2,45 миллиона рублей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Самый дешевый дом на берегу моря в России продается за 2,45 миллиона рублей. Стоимость подобного объекта назвали аналитики «Авито недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее бюджетный объект находится на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Дом площадью 56 квадратных метров находится на участке в три сотки. К дому также примыкает небольшая терраса, на участке оборудована беседка.

Что касается самого дорогого дома, то он расположен в центральном районе Сочи. Он обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Площадь дома составляет 1125,5 квадратного метра. Внутри есть 10 комнат, у каждой ванная комната, а также два рабочих кабинета и тренажерный зал.

Ранее по предварительным итогам июня 2023 года минимальный бюджет покупки жилья в новостройках Москвы составил 2,9 миллиона рублей. Наиболее доступным оказался апартамент площадью 12 квадратных метров в районе Вешняки.

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    Нина Ташевская
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