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09:49, 7 августа 2023Ценности

Белла Хадид показала фото из больницы

Модель Белла Хадид показала фото из больницы во время лечения болезни Лайма

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась снимками из больницы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость показала процесс прохождения лечения в клинике из-за обострения болезни Лайма. Известно, что данный недуг характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение. Источником заражения являются клещи, которые обитают в Европе, Азии и на материках Северной и Южной Америки.

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На размещенных кадрах манекенщица запечатлена в спортивной одежде в палате. Среди прочего ее сфотографировали вместе с собакой во время чтения книги во дворе госпиталя. По словам Хадид, все фотографии были сделаны в разные периоды лечения.

«Жить в состоянии, которое ухудшается со временем, и одновременно работать, пытаясь дать себе, своей семье и людям, которые меня поддерживают, повод мною гордиться, стало для меня серьезным испытанием», — призналась супермодель в описании к посту.

В апреле Белла Хадид рассказала, что болезнь Лайма была диагностирована у нее в 2012 году. В апреле знаменитость призналась, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневой канал одного из зубов попала инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.

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    Майя Пономаренко
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