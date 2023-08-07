Белла Торн снялась в оголяющем грудь топе

Американская актриса и певица Белла Торн сфотографировалась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя знаменитость снялась в корсетном кроп-топе белого цвета с оголяющим грудь декольте из ассортимента бренда Safti Haita. Среди прочего она надела черную юбку длины макси с красными сердцами. В то же время волосы телезвезда распустила, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней было массивное колье.

Известно, что стоимость упомянутого топа составляет 396 фунтов стерлингов (48,7 тысячи рублей).

В мае Белла Торн также показала селфи в откровенном наряде. Знаменитость позировала в слитном синем купальнике с прямой линией декольте. Девушка предстала перед зеркалом в полный рост, согнув одну ногу в колене и демонстрируя стройную фигуру и покрытую татуировками кожу.