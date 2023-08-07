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20:48, 7 августа 2023Силовые структуры

Российский психолог назвал особенности превращения людей в маньяков

Криминальный психолог: в маньяках преобладает внутренняя потребность во власти

Фото: Unsplash

Маньяки получаются из психологической категории людей, у которых преобладает внутренняя потребность во власти. Об этом порталу «Страсти» рассказал криминальный психолог Сергей Боголепов.

По его словам, особенность превращения людей в маньяков заключается во внутренних психологических потребностях, которые определяют поведение человека.

«Мозг маньяка имеет обычное строение и всякие исследования с использованием рентгена и МРТ не помогут выявить злодея», — отметил эксперт. Он указал, что есть определенная категория людей, которые хотят контролировать окружающих и при этом не обладают эмпатией, не раздумывая, причиняют страдания другим людям.

«Кайфуют, когда другие прогибаются перед ними. Получив подходящий для них уровень власти, цепляются за место всеми силами. Именно из этой психологической категории получаются интересующие нас маньяки. Не получив по каким-то причинам соответствующий уровень власти и не имея возможности легально контролировать других, маньяк делает это преступным путем. Похищает людей, чтобы их мучить, именно тогда он испытывает апофеоз психического удовлетворения», — говорит Боголепов, называя основные признаки криминального поведения.

Он добавил, что маньяк хочет признания своих достижений, поэтому он записывает свои деяния на камеру и выкладывает в сеть.

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    Любовь Ширижик
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