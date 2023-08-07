Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:35, 7 августа 2023Экономика

Изменение климата спровоцирует снижение кредитного рейтинга ряда стран

Reuters: изменение климата может повлиять на снижение кредитных рейтингов стран

Фото: Matt Palmer / Unsplash

Неспособность мира справиться с задачей по снижению выбросов углекислого газа может спровоцировать снижение кредитных рейтингов 59 стран в следующие десять лет. Об этом со ссылкой на результаты исследования, проведенного Университетом Восточной Англии (UEA) и Кембриджским университетом, в котором моделировалось влияние изменения климата на экономику, пишет Reuters.

В опубликованной в журнале Management Sciencе работе говорится, что рейтинги Китая, Индии, США и Канады могут быть снижены на две ступени. «Наши результаты подтверждают идею о том, что отсрочка зеленых инвестиций увеличит стоимость заимствований для стран, что приведет к увеличению стоимости денег для бизнеса», — заявила автор Патриция Клусак.

В рамках исследования искусственный интеллект обучили существующим моделям рейтинга S&P Global, а затем объединили их с климатическими экономическими моделями и собственными оценками риска стихийных бедствий S&P для создания новых рейтингов для различных климатических сценариев. В результате расчетов при сценарии, когда глобальные выбросы в атмосферу продолжат расти, понижение рейтинга может затронуть 59 государств.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Если же планете удастся придерживаться целей Парижского соглашения по климату, и при этом средняя температура будет сохраняться на уровне двухградусного повышения, то кредитные рейтинги стран в краткосрочной перспективе не будут снижены. Reuters напомнило, что в период с января 2020 по февраль 2021 года из-за глобальных изменений, вызванных пандемией COVID-19, были понижены рейтинги 48 государств.

Считается, что развивающиеся страны с более низкими кредитными рейтингами больше других страдают от последствий изменений климата. Однако, как заявила Клусак, «победителей не бывает» — страны с высокими рейтингами столкнутся с более существенными падениями, так как им есть куда снижаться.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до АА+ 2 августа. Как заявили специалисты, в следующие три года в стране ожидается ухудшение финансового положения, а также увеличение государственного долга. Эксперты также объяснили снижение рейтинга «неоднократными отменами лимитов долга и решениями, принимаемыми в последнюю минуту» в последние 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника

    В экономике Китая нашли риски на триллионы долларов

    В российском городе отремонтируют дом матери Ленина

    Самбурская снялась в кабриолете в откровенном образе

    Загоревшийся внутри тоннеля в Москве автомобиль попал на видео

    Россиянам перечислили правила выбора чая

    Россия предупредила Японию о чувствительных ответных мерах

    На Западе объяснили отсутствие прорыва на переговорах по Украине в Джидде

    В Китае рассказали о содержании разговора Ван И с Лавровым

    В ВСУ попросили у Германии поставить крылатые ракеты Taurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости