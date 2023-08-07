Изменение климата спровоцирует снижение кредитного рейтинга ряда стран

Reuters: изменение климата может повлиять на снижение кредитных рейтингов стран

Неспособность мира справиться с задачей по снижению выбросов углекислого газа может спровоцировать снижение кредитных рейтингов 59 стран в следующие десять лет. Об этом со ссылкой на результаты исследования, проведенного Университетом Восточной Англии (UEA) и Кембриджским университетом, в котором моделировалось влияние изменения климата на экономику, пишет Reuters.

В опубликованной в журнале Management Sciencе работе говорится, что рейтинги Китая, Индии, США и Канады могут быть снижены на две ступени. «Наши результаты подтверждают идею о том, что отсрочка зеленых инвестиций увеличит стоимость заимствований для стран, что приведет к увеличению стоимости денег для бизнеса», — заявила автор Патриция Клусак.

В рамках исследования искусственный интеллект обучили существующим моделям рейтинга S&P Global, а затем объединили их с климатическими экономическими моделями и собственными оценками риска стихийных бедствий S&P для создания новых рейтингов для различных климатических сценариев. В результате расчетов при сценарии, когда глобальные выбросы в атмосферу продолжат расти, понижение рейтинга может затронуть 59 государств.

Если же планете удастся придерживаться целей Парижского соглашения по климату, и при этом средняя температура будет сохраняться на уровне двухградусного повышения, то кредитные рейтинги стран в краткосрочной перспективе не будут снижены. Reuters напомнило, что в период с января 2020 по февраль 2021 года из-за глобальных изменений, вызванных пандемией COVID-19, были понижены рейтинги 48 государств.

Считается, что развивающиеся страны с более низкими кредитными рейтингами больше других страдают от последствий изменений климата. Однако, как заявила Клусак, «победителей не бывает» — страны с высокими рейтингами столкнутся с более существенными падениями, так как им есть куда снижаться.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до АА+ 2 августа. Как заявили специалисты, в следующие три года в стране ожидается ухудшение финансового положения, а также увеличение государственного долга. Эксперты также объяснили снижение рейтинга «неоднократными отменами лимитов долга и решениями, принимаемыми в последнюю минуту» в последние 20 лет.