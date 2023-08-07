Российский первоклассник придавил внедорожником двухлетнего брата

В селе Акбердино первоклассник придавил внедорожником к стене двухлетнего брата

В селе Акбердино в Иглинском районе Башкирии первоклассник придавил внедорожником к стене двухлетнего брата. О происшествии в российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По информации издания, дети были в гостях у бабушки. Старший мальчик повернул ключи в родительской Toyota RAV4, авто покатилось назад и зажало малыша.

Взрослые смогли самостоятельно достать двухлетнего ребенка. Его сразу же отвезли в больницу. Удар пришелся дошкольнику на голову и грудь.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В июле сообщалось, что в Гурьевском районе Калининградской области 12-летний школьник переехал сам себя на отцовском автомобиле и был госпитализирован с травмой ноги.

Позже в отношении родителей школьника организовали проверку.

До этого в Санкт-Петербурге шестиклассник угнал BMW и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских. В результате произошедшего никто не пострадал.