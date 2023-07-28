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10:24, 28 июля 2023Россия

Российский школьник переехал сам себя на отцовском авто

В Калининградской области 12-летний школьник переехал сам себя на отцовском авто

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Гурьевском районе Калининградской области 12-летний школьник переехал сам себя на отцовском автомобиле и попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По его сведениям, российский подросток решил прокатиться на машине Renault. Он завел иномарку, стартанул задним ходом и вывалился из незакрытой двери.

Несовершеннолетнего госпитализировали с травмой ноги. В отношении его родителей пообещали провести проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестиклассник угнал BMW и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Улан-Удэ десятилетний мальчик угнал новую машину матери и решил покататься по городу. Школьник не справился с управлением и врезался в столб. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с ним и его родительницей.

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    Анна Щербакова
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