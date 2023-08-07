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17:03, 7 августа 2023Россия

Ребенок погиб в ДТП с автобусом детской команды по футболу на российской трассе

На Кубани в ДТП с микроавтобусом детской футбольной команды погиб подросток

Фото: Telegram-канал «23 МВД»

На Кубани в ДТП с микроавтобусом детской футбольной команды и грузовиком Mitsubishi Fuso погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла 7 августа около 13:00 на участке трассы КраснодарЕйск в Брюховецком районе Краснодарского края. Предварительно установлено, что 46-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП пострадали двое 15-летних подростков, еще один их ровесник скончался в машине скорой помощи.

Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram, всего в автобусе находились 10 человек, включая детскую футбольную команду из станицы Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. По его словам, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Он заверил, что в случае необходимости их с помощью санавиации доставят в краевые больницы. Кондратьев выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.

Накануне четыре человека погибли в столкновении четырех легковых автомобилей произошла на участке автотрассы Тамань — Веселовка в Краснодарском крае. Еще три человека пострадали.

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    Константин Лысяков
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