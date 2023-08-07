Жителей российского города призвали экономить электроэнергию

Жителей Краснодара призвали экономить электроэнергию из-за жары

Жителей Краснодара призвали экономить электроэнергию из-за большой нагрузки на энергосистему в жару. Об этом сообщается в Telegram-канале в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«Уважаемые жители и гости города, просим перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему… Не создавайте дополнительную нагрузку на электросети!», — говорится в публикации.

Ранее в Северо-Кавказском гидрометцентре предупредили, что юг России в выходные накроет аномальная жара. Там предупредили, что столбики термометров поднимутся до 43 градусов в Калмыкии, до 42 — в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, до 39 — в Краснодарском крае.