В сети выдали разговор с детьми о ПДД за лекцию о запрете украинских песен

В сети распространили фейк о лекции про запрет на украинские песни для детей

В проукраинском Telegram-канале 6 августа появился пост, в котором утверждается, что в мелитопольском детском саду «Звездочка» сотрудники полиции провели детям лекцию о запрете на прослушивание украинских песен. На самом деле встреча сотрудников ГИБДД с детьми была посвящена правилам дорожного движения.

«4 августа года в детском саду ГКУ ДОО 99 "Звездочка" города Мелитополь Запорожской области прошло мероприятие "Безопасность на дороге", которое провели работники ГИБДД. В игровой форме дошкольники старших групп закрепили и расширили знания о правилах дорожного движения. Встреча прошла весело и плодотворно и оставила у ребят массу позитивных впечатлений», — сообщило 4 августа Министерство образования и науки Запорожской области во «ВКонтакте».

Фото с мероприятия, на которых детям показывают дорожный знак, подтверждает, что темой встречи были правила дорожного движения. Также в России нет запрета на прослушивание украинской музыки. Так, в октябре 2022 году президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения на украинскую музыку.

Новость не заинтересовала российские СМИ. В соцсетях посты на эту тему также почти не встречаются, большая часть из них раскрывает достоверную информацию о лекции на тему ПДД.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»