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10:51, 7 августа 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об атаках ВСУ на фланги Артемовска

Пушилин заявил об атаках ВСУ на фланги Артемовска и боях в Клещеевке

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать фланги Артемовска, бои идут в Клещеевке. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«[Противник] регулярно пытается выбивать наши подразделения с позиций, но ситуация полностью контролируемая», — сказал он о флангах Артемовска. Пушилин добавил, что город все еще обстреливается артиллерией. Кроме того, ВСУ применяют беспилотники для сброса взрывоопасных предметов.

По его словам, в населенном пункте не началась работа по изучению обстановки и разминированию. В районе Клещеевки продолжаются боевые столкновения, само село контролируется российскими войсками. Высоты на северо-западе находятся частично под контролем ВСУ и армии России, уточнил врио главы ДНР.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, бои проходили за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

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    Кристина Есикова
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