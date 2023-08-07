Умер американский режиссер Уильям Фридкин

Американский режиссер-обладатель премии Оскар Фридкин умер в возрасте 87 лет

Американский режиссер Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе, сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на вдову знаменитости Шерри Лансинг.

Как уточнила жена режиссера, он умер в возрасте 87 лет. «Уильям Фридкин, режиссер-обладатель премии "Оскар" умер в понедельник», — говорится в публикации.

Фридкин был двукратным лауреатом премии «Золотой глобус». Зрители знают его как создателя таких фильмов, как «Французский связной» (1971), который принес ему «Оскар» за лучшую режиссуру, «Бумажная луна» (1973), «Загнанный» (2003), «12 разгневанных мужчин» (1997) и других.

Ранее американская актриса и самая юная обладательница «Оскара» в истории Татум О'Нил провела шесть недель в коме и потеряла способность говорить после инсульта. В десять лет она получила «Оскар» за роль Эдди Логгинс в фильме «Бумажная луна» и с тех пор остается самой юной обладательницей награды американской киноакадемии.