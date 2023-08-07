Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:20, 7 августа 2023Культура

Умер американский режиссер Уильям Фридкин

Американский режиссер-обладатель премии Оскар Фридкин умер в возрасте 87 лет
Уильям Фридкин

Уильям Фридкин. Фото: Globallookpress.com

Американский режиссер Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе, сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на вдову знаменитости Шерри Лансинг.

Как уточнила жена режиссера, он умер в возрасте 87 лет. «Уильям Фридкин, режиссер-обладатель премии "Оскар" умер в понедельник», — говорится в публикации.

Фридкин был двукратным лауреатом премии «Золотой глобус». Зрители знают его как создателя таких фильмов, как «Французский связной» (1971), который принес ему «Оскар» за лучшую режиссуру, «Бумажная луна» (1973), «Загнанный» (2003), «12 разгневанных мужчин» (1997) и других.

Ранее американская актриса и самая юная обладательница «Оскара» в истории Татум О'Нил провела шесть недель в коме и потеряла способность говорить после инсульта. В десять лет она получила «Оскар» за роль Эдди Логгинс в фильме «Бумажная луна» и с тех пор остается самой юной обладательницей награды американской киноакадемии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В учебник по истории включили главы про СВО на Украине. Что школьникам расскажут о ее причинах?

    Нашествие крыс на ларек с шаурмой в Москве попало на видео

    Международная федерация тяжелой атлетики отказала всем россиянам в допуске к ЧМ

    Умер американский режиссер Уильям Фридкин

    США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

    Госдеп пообещал продолжить переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

    В Британии заявили об отступлении ВСУ в Донбассе

    Пушков прокомментировал недовольство Зеленского позицией Бразилии по Украине

    Захарова уличила Госдеп во вранье

    В Госдепе высказались о мирных переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости