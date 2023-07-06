Самая юная обладательница «Оскара» перенесла инсульт из-за наркотиков

Татум О’Нил рассказала, что заново учится говорить и читать после инсульта

Американская актриса и самая юная обладательница «Оскара» в истории Татум О'Нил провела шесть недель в коме и потеряла способность говорить после инсульта. О перенесенном приступе и процессе восстановления она рассказала журналу People.

По словам 59-летней артистки, в середине 2019 года она перенесла инсульт из-за употребления наркотиков. Она рассказала, что шесть недель находилась в коме, а очнувшись не смогла вспомнить ни одного слова. «Выйдя из комы, первое, о чем я подумала, была моя мать. Но я не знала, где я и что думать. И у меня не было слов. Ничего», — вспомнила дни в больнице О'Нил.

Врачи диагностировали у актрисы афазию — поражение головного мозга, при котором человек утрачивает речевые функции. О'Нил рассказала, что спустя несколько лет после диагноза она продолжает проходить реабилитацию и заново учится говорить и читать. Кроме того, по ее словам, она участвует в программе «12 шагов», которая помогает ей избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей.

Татум О'Нил родилась в семье знаменитых родителей — актеров Райана О’Нила и Джоанны Мур. В десять лет она получила «Оскар» за роль Эдди Логгинс в фильме «Бумажная луна» и с тех пор остается самой юной обладательницей награды американской киноакадемии. Став взрослой, О'Нил много снималась в телевизионных проектах.

Ранее Татум О'Нил заявляла, что в детстве многократно подвергалась сексуальному насилию. По ее словам, первый случай домогательств произошел с ней в пять лет.