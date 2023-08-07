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10:49, 7 августа 2023Россия

Найдены тела еще двух погибших из-за катастрофы на Каховской ГЭС

ТАСС: число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 57
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Число погибших в результате катастрофы из-за прорыва платины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области выросло до 57. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, были найдены еще два тела. Места, где они были обнаружены, не уточняется.

Кроме того, по последним данным, после подрыва электростанции были госпитализированы 175 человек.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользоваться ситуацией после катастрофы на Каховской ГЭС провалились. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для российских военных.

Масштабное наводнение в Херсонской области началось в ночь на 6 июня из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ. Многочисленные удары противника повредили опору плотины, после чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища. Это привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению десятков населенных пунктов.

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    Сергей Истомин
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