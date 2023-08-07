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16:53, 7 августа 2023Культура

Тело режиссера Джимбиновой обнаружили в ее квартире спустя год

Тело театрального режиссера Джимбиновой нашли в собственной квартире спустя год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тело известного театрального режиссера Светланы Джимбиновой обнаружили в ее квартире спустя год после смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, соседи театральной деятельницы по дому на Университетском проспекте решили выйти с ней на связь, так как давно ее не видели и не общались с ней. Они попытались позвонить режиссеру, а также стучались ей в дверь. После нескольких попыток связаться с Джимбиновой они обратились в полицию, которая вскрыла дверь в квартире постановщицы.

Правоохранительные органы обнаружили мумифицированное тело режиссера на полу в одной из комнат. Экспертами было установлено, что постановщица скончалась в начале 2022 года в возрасте 82 лет.

Светлана Джимбинова являлась режиссером шести постановок в Театре имени Е. Б. Вахтангова, а также работала над созданием таких фильмов-спектаклей, как «Золушка», «Кот в сапогах» и «Про Ивана-не-Великана».

Постановщица была третьей супругой советского актера и главного режиссера Театра имени Е. Б. Вахтангова Рубена Симонова, который умер в 1968 году. Разница в возрасте пары составляла 40 лет.

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    Анастасия Астахова
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