Торговые ряды загорелись под Москвой

В подмосковном поселке Верея торговые ряды загорелись на площади 200 кв. метров

Торговые ряды загорелись на площади 200 квадратных метров в поселке Верея в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РЕН ТВ.

В ведомстве пояснили, что пламя распространилось на территории торгового центра «Юг Восток». По предварительным данным, загорелась кровля здания.

До приезда пожарных из ТЦ эвакуировали 13 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар в складском здании элеватора.

Тогда к ликвидации возгорания были привлечены 103 человека и 24 единицы спецтехники.