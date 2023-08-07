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15:58, 7 августа 2023Силовые структуры

Россиянка избила маленькую дочь после ссоры с сожителем и получила четыре года

В Казани осудили мать, избившую полуторогодовалую дочь из-за ссоры с сожителем

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани 34-летнюю местную жительницу осудили на четыре года за истязание полуторогодовалой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан.

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным ведомства, 22 ноября 2022 года женщина поссорилась с сожителем и решила отомстить ему, избив руками и ногами их общую дочь. Затем она выставила девочку в летней одежде на холодный балкон. Свои действия фигурантка снимала на камеру, а затем отправляла записи кавалеру.

Однажды видео попало в интернет и силовики возбудили дело против матери. Отмечается, что расследование дела стояло на контроле в центральном аппарате СКР.

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    Екатерина Власова
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