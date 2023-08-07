В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

В офисе Зеленского заявили о недопустимости компромиссов в отношении России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал единственным базовым переговорным фундаментом формулу мира, предложенную главой государства. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может», — заключил он.

Подоляк также добавил, что завершить конфликт на Украине возможно лишь выводом российских войск на границы 1991 года, и допустил, что новые Минские договоренности лишь поспособствуют продолжению боевых действий.

6 августа советник главы офиса Зеленского выразил мнение, что Украина будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий. Однако после этого между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы, подчеркнул он.