Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 7 августа 2023Бывший СССР

В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

В офисе Зеленского заявили о недопустимости компромиссов в отношении России

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал единственным базовым переговорным фундаментом формулу мира, предложенную главой государства. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может», — заключил он.

Подоляк также добавил, что завершить конфликт на Украине возможно лишь выводом российских войск на границы 1991 года, и допустил, что новые Минские договоренности лишь поспособствуют продолжению боевых действий.

6 августа советник главы офиса Зеленского выразил мнение, что Украина будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий. Однако после этого между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска продвинулись на несколько километров на одном направлении СВО

    На Украине задержали следившую за передвижениями Зеленского женщину

    В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

    «Зенит» представил впервые опубликованную песню «Короля и Шута» 2010 года

    В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

    Мятежники Нигера рассказали о подготовке вторжения в их страну

    Часть российского города осталась без света из-за жары

    Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

    Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов

    Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости