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18:03, 7 августа 2023Путешествия

Фото туристки у памятника ушедшим из жизни евреям возмутило пользователей сети

Пользователи Reddit осудили туристку за фото у памятника с туфлями в Будапеште

Фото: Dennis Jarvis / Wikimedia

Туристка сфотографировалась у памятника «Туфли на набережной Дуная», посвященного ушедшим из жизни евреям, и возмутила пользователей сети. Инцидент попал на видео и был опубликован на форуме Reddit.

На записи видно, что женщина позирует, встав на одну из десятка пар обуви на берегу реки в Будапеште, пока ее партнер делает фото.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях. Некоторые встали на защиту туристки, объяснив, что она не обязана знать каждую достопримечательность в чужом городе. Другие же, в свою очередь, осудили ее и обратили внимание на табличку с объяснением, расположенную рядом с мемориалом.

Кроме того, заметили юзеры, на туфлях лежали цветы. «Некоторые люди без царя в голове», «Это эпидемия глупости», «А есть шанс, что она просто не знает, что это?», «Она реально встала на туфли, даже не перед ними», — писали пользователи.

Указанный памятник представляет собой пары туфель, расположенные на берегу носками в сторону воды. Он посвящен евреям, репрессированным в годы Холокоста.

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