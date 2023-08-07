Россия предупредила Японию о чувствительных ответных мерах
Токио следует готовиться к чувствительным для японских интересов ответным мерам России. Об этом заявили в МИД страны, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что меры могут последовать в случае повторения провокаций вопреки предупреждениям.
«Подобная практика, способная окончательно разрушить остатки демонтированных правительством Японии нормальных отношений, должна быть немедленно прекращена», — сказано в тексте.
7 августа посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии», деятельность которого признана в России нежелательной.
В 2022 году Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией, который так и не был заключен между сторонами по итогам Второй мировой войны — основным препятствием стал территориальный спор вокруг южной части Курил (островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи). Японская сторона называет их северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора.