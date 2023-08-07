Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:50, 7 августа 2023Экономика

Влияние миллиардных убытков европейских компаний на экономику региона оценили

Экономист Абрамов: миллиардные убытки европейских компаний повлияли на экономику

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Миллиардные убытки европейских компаний на российском рынке после начала украинского конфликта повлияли на экономику региона. Значение потерь в беседе с «Лентой.ру» оценил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

100 миллиардов евро — это, конечно, большая величина, в том числе для региональной экономики. Весь мировой ВВП составляет около 120 триллионов долларов. В расчете на мир это не так много, но для Европы это значительная величина

Александр Абрамовэкономист

«Мы видим статистику, которую раскрывает Международный валютный фонд и Всемирный банк. Европа, конечно, медленнее растет, чем США, медленнее восстанавливается, даже медленнее растет и медленнее падает инфляция. Во многом это результат конфликта, который происходит на Украине, в том числе это как раз результат потерь компаний из-за санкций. Но российская экономика, конечно, тоже страдает от этих санкций», — сказал экономист.

Как сообщила Financial Times (FT), компании региона потеряли на российском рынке около 100 миллиардов евро с начала военных действий на территории Украины. Наибольшие убытки понесли нефтегазовые предприятия. Больше всего денег лишились фирмы из Великобритании, Германии и Франции.

Газета ознакомилась с показателями 600 компаний. Из них 176 столкнулись с обесцениванием активов, расходами из-за изменения курса валют, тратами, связанными с продажей, закрытием или сокращением бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара резко вырос

    Под Москвой шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

    Перечислены востребованные вакансии для москвичей старше 50 лет

    Китайской экономике предсказали рекордное падение торговли

    Кадыров заявил об уничтожении чеченским батальоном «хваленых» танков Leopard

    Стало известно о поведении представителя КНР на переговорах по Украине

    В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

    Россияне стали больше занимать «до зарплаты» из-за роста цен

    Появление жизни на Земле связали со спонтанной самоорганизацией катализаторов

    Россиянин вытащил водителя из полыхающей и взрывающейся фуры и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости