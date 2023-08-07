Влияние миллиардных убытков европейских компаний на экономику региона оценили

Экономист Абрамов: миллиардные убытки европейских компаний повлияли на экономику

Миллиардные убытки европейских компаний на российском рынке после начала украинского конфликта повлияли на экономику региона. Значение потерь в беседе с «Лентой.ру» оценил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

100 миллиардов евро — это, конечно, большая величина, в том числе для региональной экономики. Весь мировой ВВП составляет около 120 триллионов долларов. В расчете на мир это не так много, но для Европы это значительная величина Александр Абрамов экономист

«Мы видим статистику, которую раскрывает Международный валютный фонд и Всемирный банк. Европа, конечно, медленнее растет, чем США, медленнее восстанавливается, даже медленнее растет и медленнее падает инфляция. Во многом это результат конфликта, который происходит на Украине, в том числе это как раз результат потерь компаний из-за санкций. Но российская экономика, конечно, тоже страдает от этих санкций», — сказал экономист.

Как сообщила Financial Times (FT), компании региона потеряли на российском рынке около 100 миллиардов евро с начала военных действий на территории Украины. Наибольшие убытки понесли нефтегазовые предприятия. Больше всего денег лишились фирмы из Великобритании, Германии и Франции.

Газета ознакомилась с показателями 600 компаний. Из них 176 столкнулись с обесцениванием активов, расходами из-за изменения курса валют, тратами, связанными с продажей, закрытием или сокращением бизнеса.