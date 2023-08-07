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12:45, 7 августа 2023Россия

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, его заявление в понедельник, 7 августа, приводится в Telegram-канале Минобороны.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожены пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного», — говорится в сообщении.

4 августа боец второго стрелкового батальона имени Дмитрия Донского с позывным Бука рассказал, что ВС России зафиксировали присутствие иностранных наемников в рядах ВСУ под Угледаром.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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