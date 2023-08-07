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17:22, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Передачу данных о недвижимости москвичей ВСУ опровергли

Передачу личных данных москвичей ВСУ после взлома сайта МосгорБТИ опровергли

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Cтоличный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений опроверг передачу данных о недвижимости москвичей Вооруженным силам Украины (ВСУ) после взлома Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

7 августа хакеры взломали сайт МосгорБТИ и опубликовали сообщение о том, что все данные о местах проживания и собственности жителей Москвы переданы ВСУ. В столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений эту информацию опровергли.

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«Сегодня утром злоумышленники получили доступ к публикации материалов на сайте МосгорБТИ. При этом никакой утечки данных допущено не было. Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей, не соответствует действительности», — говорится в заявлении комплекса.

Ведомство сообщило, что злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте. Отмечается, что информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной.

«Сайт является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения», — говорится в заявлении. В комплексе добавили, что в настоящий момент технические специалисты разбираются с инцидентом.

Сообщение о взломе МосгорБТИ и якобы передаче данных москвичей ВСУ широко распространилось в российском сегменте СМИ с комментарием столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений о том, что хакеры не получали доступа к указанной информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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