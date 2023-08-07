Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:55, 7 августа 2023Силовые структуры

В Москве задержали 18-летнего иностранца за попытку изнасиловать женщину

В Москве задержали 18-летнего иностранца, пытавшегося изнасиловать незнакомку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали 18-летнего выходца из Средней Азии, пытавшегося изнасиловать 35-летнюю незнакомку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 2 августа на улице Исаковского иностранец напал на женщину и попытался надругаться над ней. Но потерпевшая стала сопротивляться, и фигурант сбежал. Вскоре его задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.

Кроме того, силовики выяснили, что задержанный находился в Москве с нарушением требований миграционного законодательства. По адресу его местожительства нашли еще трех иностранцев, которые находятся в России незаконно.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара резко вырос

    Под Москвой шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

    Перечислены востребованные вакансии для москвичей старше 50 лет

    Китайской экономике предсказали рекордное падение торговли

    Кадыров заявил об уничтожении чеченским батальоном «хваленых» танков Leopard

    Стало известно о поведении представителя КНР на переговорах по Украине

    В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

    Россияне стали больше занимать «до зарплаты» из-за роста цен

    Появление жизни на Земле связали со спонтанной самоорганизацией катализаторов

    Россиянин вытащил водителя из полыхающей и взрывающейся фуры и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости