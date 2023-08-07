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05:32, 7 августа 2023Россия

Министр Мурашко поучаствовал в велопробеге

Глава Минздрава Мурашко поучаствовал в велопробеге в Уфе
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко принял участие в велопробеге в ходе рабочей поездки в Уфу. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, группа велосипедистов во главе с министром отправилась на велопробег по живописным местам города. Длина маршрута составляет около 5 километров.

Министр здравоохранения находится с рабочим визитом в Уфе, где пройдет всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.

Ранее в Новосибирской области депутат Заксобрания Сергей Конько записывал для россиян поздравление с Днем физкультурника и упал с велосипеда. Соответствующее видео чиновник опубликовал.

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    Юлия Мискевич
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