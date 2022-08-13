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Депутат упал с велосипеда во время записи поздравления для россиян на видео

Новосибирский депутат упал с велосипеда во время записи поздравления ко Дню физкультурника

В Новосибирской области депутат Заксобрания Сергей Конько записывал для россиян поздравление с Днем физкультурника и упал с велосипеда. Соответствующее видео чиновник выложил на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как Конько едет в сторону оператора на велосипеде без рук. В какой-то момент он теряет равновесие и не справляется с управлением. «Чуть не упал», — говорит политик, поднимаясь с земли.

В комментариях к посту подписчики оценили его умение депутата посмяться над собой. Однако некоторые напомнили про ямы в асфальте на улице, где упал чиновник.

Ранее глава Минкульта Калининградской области Андрей Ермак выложил в соцсетях пост с приглашением жителей на выставку «Всероссийский день поля», сопроводив его фотографией с полуобнаженной девушкой в нижнем белье. Часть пользователей пристыдила за это чиновника, вспомнив увольнение российских педагогов за похожие фотографии.

Константин Лысяков
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