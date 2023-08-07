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18:35, 7 августа 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» рассказал о наступлении ВС России на одном из направлений

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС России наступают на кременском направлении

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают на кременском направлении и достигают хороших результатов. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Отряды спецназа "Ахмат", которые до сих пор находятся там совместно с бойцами ВДВ и центрального военного округа, за последние сутки продвинулись на несколько километров вперед. Сделали очень хороший результат», — сообщил командир.

По его словам, контрнаступление российских сил наблюдается по всей линии боевого соприкосновения, в это время противник занимается созданием оборонительных сооружений. «Это дополнительное подтверждение того, что ресурс у врага на исходе», — подытожил Алаудинов.

Ранее один из пленных украинских военных рассказал, что у Вооруженных сил Украины не хватает вооружения для проведения контрнаступления на кременском направлении. По его словам, из западного вооружения за почти полтора года службы ему выдавали лишь гранаты.

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    Алевтина Запольская
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