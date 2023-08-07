Названы недостатки закона о сокращении рабочего дня в жару

Юрист Яковлева: закон о сокращении работы в жару не учитывает холодную погоду

Законопроект о сокращении рабочего времени из-за жары, скорее всего, не будет принят в нынешнем виде, заявила NEWS.ru юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

В России действительно следует принять меры по регулировке рабочего дня из-за погоды, считает юрист. Однако в этом вопросе следует учитывать и холод, а также погодные условия в различных широтах России. Например, на юге страны дней с высокой температурой гораздо больше, чем в Москве. Исходя из нынешней редакции проекта, прекратить работать там нужно «чуть ли не на весь сезон». В расположенных на российском севере городах зимой преобладают низкие температуры, отметила Яковлева. По ее мнению, это тоже стоит учитывать в законодательстве.

Юрист также заявила, что работодатель по объективным причинам не всегда может обеспечить сотрудникам комфортную температуру — например, в магазинах. Она также указала, что проект в нынешней редакции не отвечает запросам бизнеса и экономики.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в жару. В стране предложили разрешить работнику требовать сокращение рабочего дня на час при температуре от 28,5 градуса Цельсия, на два часа при температуре от 28,6 до 29 градусов, на четыре часа при температуре от 29,1 градуса и выше.

В настоящее время Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час при температуре плюс 28,5 градуса, на два часа — при плюс 29 градусах, на четыре — при плюс 30,5 градуса. При этом в Трудовом кодексе не обговариваются особенности работы при повышенных температурах, из-за чего приказ о сокращении рабочего дня невозможно оформить юридически.