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05:09, 7 августа 2023Из жизни

Охотники на педофилов прикинулись 14-летней девочкой и разоблачили пенсионера

Daily Star: британский пенсионер попытался соблазнить 14-летнюю девочку

Фото: Mikael Damkier / Shutterstock / Fotodom

Охотники на педофилов в британском городе Глазго прикинулись 14-летней девочкой и разоблачили пенсионера, который попытался ее соблазнить. Об этом сообщает Daily Star.

64-летний Нил Питерс из города Ларкхолл вступил в откровенную переписку с несколькими девочками. Одна из собеседниц сказала мужчине, что ей 13 лет. Несмотря на это, тот все равно завел разговор об отношениях. Он заявил, что готов жениться на ней и счел бы за честь стать ее возлюбленным. При этом Питерс предупредил девочку, что они должны держать переписку в тайне, иначе у обоих будут неприятности.

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В переписке британец признавался в любви к Тии, и в то же время говорил другой несуществующей девочке, по имени Люси, что она прекрасна. Он требовал у Люси, чтобы та прислала ему свои фотографии топлес.

В конце концов Питерс договорился с «Люси» о встрече. Они условились, что девочка будет в школьной форме и наденет чулки вместо колготок. Когда мужчина пришел на условленное место, его встретили охотники на педофилов, которые все это время скрывались за ее образом.

Питерс признал вину в одном случае попытки вовлечь ребенка в сексуальную связь. Суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы. Кроме того, мужчину на десять лет внесут в список сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что в британском городе Маргит, графство Кент, охотник на педофилов под видом 14-летнего подростка назначил встречу с детским врачом и уличил его в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Врача приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, а также включили в реестр сексуальных преступников.

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    Алиса Дмитриева
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