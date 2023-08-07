Зеленский выразил надежду на поддержку Папы Римского

Зеленский заявил о надежде на поддержку киевской «формулы мира» Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Папа Римский Франциск сможет посетить страну для обсуждения киевской «формулы мира». Заявление политика передает аргентинское издание Nacion на своем YouTube-канале.

«Я лично приглашал Папу Римского на Украину, в любой город, в который он сможет приехать... Я планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине», — сказал президент.

Глава государства также отметил работу кардинала и главы Епископской конференции Италии Маттео Дзуппи, которого назначили посланником по урегулированию военного конфликта.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Зеленский готовится к попыткам Запада принудить его к проведению мирных переговоров с Россией и сказал дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.