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15:40, 7 августа 2023Бывший СССР

Зеленский выразил надежду на поддержку Папы Римского

Зеленский заявил о надежде на поддержку киевской «формулы мира» Папой Римским

Фото: Vatican Media /­ Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Папа Римский Франциск сможет посетить страну для обсуждения киевской «формулы мира». Заявление политика передает аргентинское издание Nacion на своем YouTube-канале.

«Я лично приглашал Папу Римского на Украину, в любой город, в который он сможет приехать... Я планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине», — сказал президент.

Глава государства также отметил работу кардинала и главы Епископской конференции Италии Маттео Дзуппи, которого назначили посланником по урегулированию военного конфликта.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Зеленский готовится к попыткам Запада принудить его к проведению мирных переговоров с Россией и сказал дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.

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    Алевтина Запольская
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