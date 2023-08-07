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08:50, 7 августа 2023Силовые структуры

Российского педофила задержали за насилие над четырьмя несовершеннолетними

В Оренбурге 58-летнего педофила отправили в СИЗО за насилие над четырьмя детьми

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Оренбургской области задержали 58-летнего педофила, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР.

По данным следствия, 30 июля на улице города Пушкино в Новотроицке мужчина надругался над четырьмя школьниками в возрасте от 10 до 12 лет. Злоумышленнику предъявили обвинение и на время расследования уголовного дела отправили в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

3 августа Кемеровский областной суд в Новокузнецке приговорил местного жителя, изнасиловавшего ребенка, к 16 годам колонии строгого режима.

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    Владимир Седов
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