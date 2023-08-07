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13:41, 7 августа 2023Среда обитания

В России уволили дорожников за «выполнение плана» на 2300 процентов

Губернатор Приморья Кожемяко уволил дорожников после «перевыполнения плана»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уволил руководителей филиалов «Хасанский» и «Надеждинский» «Примавтодора» — крупнейшего предприятия дорожной отрасли в Приморье. Видеозапись соответствующего заявления опубликована в Telegram-канале главы региона.

Решение Кожемяко принял после того как узнал, что план дорожного ремонта, оказался «выполнен» на 2300 процентов, а результаты работы «не соотносятся с реальным состоянием дороги». Как объяснил губернатор, он лично проехал весь участок трассы от Раздольного до Хасана, являющейся для жителей Хасанского района единственным сухопутным маршрутом до Приморского края.

Анонсировав увольнения дорожников, чиновник пообещал, что после проверки деятельности «Примавтодора» власти сделают выводы насчет руководства компании. По словам российского губернатора, дорога «не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев», а региону «нужен результат, а не перевыполненные планы».

В апреле 2023 года Кожемяко заявил о необходимости модернизировать транспортную инфраструктуру Приморья, объяснив, что регион приносит около полутора триллиона рублей таможенных платежей, однако этот показатель может возрасти, если обратить внимание на автомобильные пункты пропуска, подъездные пути к ним, транспортно-логистические центры, а также автомобильные дороги на МТК-1 и МТК-2.

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    Дмитрий Воронин
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