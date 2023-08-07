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23:37, 7 августа 2023Россия

Российские военные остановили прорыв ВСУ на бронетехнике НАТО

«РВ»: российские военные остановили прорыв ВСУ на бронетехнике НАТО у Артемовска

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Российские военные успешно остановили атаку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), которые вели наступление с использованием бронетехники НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«С направления Часов Яр враг пошел в наступление Берховку, намереваясь прорвать северный фланг Артемовска», — сказано в сообщении.

В ходе атаки враг задействовал четыре танка и семь боевых машин пехоты (БМП). Российским военным удалось уничтожить или подбить два танка и четыре БМП. Отмечается, что пехота ВСУ была накрыта артиллерией, а выжившие были вынуждены спасаться бегством.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия. Он добавил, что продвижению Киева мешают огромные минные поля перед российской линией обороны.

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    Марина Совина
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