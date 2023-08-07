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22:57, 7 августа 2023Бывший СССР

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российской артиллерии

Mainichi Shimbun: ВСУ сталкиваются с проблемами из-за российской артиллерии

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия. Об этом японской Mainichi Shimbun рассказал украинский военнослужащий.

«У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать», — заявил солдат в интервью изданию.

Отмечается, что продвижению ВСУ мешают огромные минные поля перед российской линией обороны. По словам бойца ВСУ, его подразделение в ходе атаки потеряло очень много техники, вооружений и личного состава, и потери практически не восполнялись. При этом украинским военным приходилось повторять попытки штурмовать укрепрайоны россиян под угрозой наказания в случае невыполнения приказов.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командование не сообщает военнослужащим о наступлении. Они не понимают, какую задачу необходимо выполнить, а о целях наступления узнают из телевидения или TikTok.

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    Марина Совина
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