Mainichi Shimbun: ВСУ сталкиваются с проблемами из-за российской артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами на передовой, когда работает российская артиллерия. Об этом японской Mainichi Shimbun рассказал украинский военнослужащий.

«У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать», — заявил солдат в интервью изданию.

Отмечается, что продвижению ВСУ мешают огромные минные поля перед российской линией обороны. По словам бойца ВСУ, его подразделение в ходе атаки потеряло очень много техники, вооружений и личного состава, и потери практически не восполнялись. При этом украинским военным приходилось повторять попытки штурмовать укрепрайоны россиян под угрозой наказания в случае невыполнения приказов.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командование не сообщает военнослужащим о наступлении. Они не понимают, какую задачу необходимо выполнить, а о целях наступления узнают из телевидения или TikTok.