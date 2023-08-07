Пушков прокомментировал недовольство Зеленского позицией Бразилии по Украине

Пушков: важность предоставления РФ гарантий безопасности разделяют многие страны

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского позицией его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который предложил в рамках решения конфликта на Украине предоставить России гарантии безопасности. По его словам, это является еще одном доказательством того, что переговоры по Украине в Джидде не вылились в демонстрацию солидарности с Киевом.

«По сути, позицию Бразилии о необходимости гарантий безопасности для России разделяют многие страны Глобального Юга. Хотя бы в силу того, что путь к разрешению конфликта идет только через такие гарантии», — заявил он.

Сенатор также отметил, что, несмотря на попытку Зеленского раскритиковать бразильского лидера за его взгляды, тот не нуждается в советах из Киева и сам знает, к кому ему стоит прислушиваться.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер рассказал, что США расценивают переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Джидде 5-6 августа без России как продуктивные. От американской стороны в переговорах принимали участие помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд.