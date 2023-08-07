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09:35, 7 августа 2023Мир

Путин и Эрдоган обсудят туризм и торговлю в нацвалютах

РИА Новости: Путин и Эрдоган могут обсудить туризм и торговлю в нацвалютах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить туризм, торговлю в национальных валютах и экономические отношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

«Тут широкая повестка — от торговли в нацвалютах до туризма. Тут есть что обсуждать, расширять. Не исключено, что по итогам переговоров будут даны конкретные указания профильным ведомствам по реализации идей и договоренностей двух лидеров», — рассказал он.

Также собеседник агентства отметил, что экономические отношения постоянно обсуждаются между странами.

Ранее стало известно, что одной из основных тем переговоров может стать возобновление черноморской зерновой инициативы. Сообщается, что в Анкаре рассчитывают на достижение определенных договоренностей, иначе мировые цены на зерновые продолжат рост.

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    Александр Слабиев
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