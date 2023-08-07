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04:24, 7 августа 2023Мир

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в окрестностях Дамаска

Al Ikhbariya: силы ПВО Сирии отразили воздушную атаку в окрестностях Дамаска

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили воздушную атаку в окрестностях Дамаска. Об этом в ночь на понедельник, 7 августа, сообщает местный телеканал Al Ikhbariya, передает РИА Новости.

Предположительно, речь идет о ракетной атаке со стороны Израиля. Подробности о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее стало известно, что возглавляемая США коалиция планирует перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии. Сообщалось, что целью новой операции является попытка занять город аль-Букамаль, который представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и погранпереход с Ираком. Таким образом Соединенные Штаты намерены помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака.

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    Марина Совина
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