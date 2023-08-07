Жителей поселка в российском регионе эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 11 августа эвакуируют из-за падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25». Об этом сообщил глава района Алексей Маслов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в предполагаемую зону падения ступеней ракеты попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жителей Шахтинска вывезут 11 августа в 7:30 по местному времени (0:30 по московскому времени).

Первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, время пуска ракеты назначено на 2.10 по московском времени. Первую российскую миссию на естественный спутник Земли планируется запустить с космодрома Восточный.