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16:18, 7 августа 2023Россия

Пятилетний москвич получил тяжелые травмы при наезде электросамокатчика

Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы при наезде электросамокатчика в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На севере Москвы пятилетнего ребенка сбил электросамокатчик. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Череповецкой улице. Мальчика доставили отделение нейрохирургии одной из столичных больниц. Он получил тяжелые травмы головы, также врачи зафиксировали у него повреждения колена и бедра.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления обстоятельств и причин случившегося.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести в России обязательные курсы вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров.

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    Евгения Куликова
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