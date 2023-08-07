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08:40, 7 августа 2023Забота о себе

Врачи перечислили основные причины боли при сексе

Гинеколог Варламова: боль при сексе может возникнуть при менопаузе и цистите

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Боль во время секса может возникнуть при менопаузе, а также из-за цистита, стресса и некоторых других факторов. Клинический психолог Мария Ирзунова и акушер-гинеколог, репродуктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Варламова перечислили ее возможные причины в беседе с «Лентой.ру».

Сексуальная дисфункция может быть спровоцирована как физическими, так и психологическими причинами, объяснила Варламова. Основной причиной боли при интимной близости являются воспалительные и инфекционные процессы в мочеполовой системе, в том числе цистит и молочница. Еще одна причина — доброкачественные и злокачественные новообразования органов малого таза, отметила врач.

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По словам Варламовой, женщины часто испытывают неприятные ощущения при половом контакте из-за гормонального дисбаланса и дистрофических изменений слизистых оболочек мочеполовой системы при наступлении менопаузы. Также секс может причинять боль после перенесенных операций, лучевой и химиотерапии.

Немаловажной причиной проблем в сексуальной жизни могут быть осложненные роды и отсутствие реабилитации женщины в период после родов.

Осложненные роды могут быть у любой пациентки. К сожалению, адекватная реабилитация у нас не проводится по причине отсутствия обращения женщин. Часто молодые матери с головой уходят в материнство и не обращают внимание на состояние своего здоровья, расценивая дискомфорт при интимной близости и плохое самочувствие как на норму после родов. Однако боль — это не норма. И неважно сколько тебе лет — 18 или 60

Екатерина Варламоваакушер-гинеколог, репродуктолог

В свою очередь, психолог Ирзунова заявила, что болезненность во время интимной близости может быть спровоцирована стрессом. Если партнеры длительное время находятся в состоянии нервного напряжения, это может привести к сокращению влагалищных мышц и дискомфорту или боли во время полового акта. Болезненные ощущения могут быть вызваны и негативным опытом в прошлом или психологическими травмами.

Причиной психологической боли во время секса могут быть отношения между партнерами. Недоверие, конфликты и неудовлетворенность создают эмоциональное напряжение, которое отражается на физическом уровне. Болезненность во время полового акта становится проявлением проблем в коммуникации и взаимодействии между партнерами

Мария Ирзунова клинический психолог

Ранее психотерапевт Ксения Ахмедова объяснила причины боязни разговоров о сексе с партнером. По ее словам, обсуждать свои желания и потребности в постели может быть сложно из-за стыда, предыдущего негативного опыта, страха осуждения и некоторых других причин.

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    Наталья Обрядина
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