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14:42, 7 августа 2023Силовые структуры

Рядом с домом скопинского маньяка мужчина попытался изнасиловать студентку

В Скопине 40-летний мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю студентку колледжа

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Рязанской области 40-летний мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю студентку колледжа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел на улице Ленина в городе Скопине: в километре от дома скопинского маньяка. Потерпевшая возвращалась домой от друзей, когда неизвестный напал на нее, повалил на землю и попытался надругаться над девушкой. Она стала кричать и вырываться. Ей удалось отбиться от нападавшего и добежать до дома. Там мать несовершеннолетней вызвала полицию.

Силовики возбудили дело по статье о покушении на изнасилование. Вскоре насильника удалось разыскать. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление и вышел на свободу два месяца назад.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышел на свободу 3 марта 2022 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

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    Екатерина Власова
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