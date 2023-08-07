Рядом с домом скопинского маньяка мужчина попытался изнасиловать студентку

В Скопине 40-летний мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю студентку колледжа

В Рязанской области 40-летний мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю студентку колледжа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел на улице Ленина в городе Скопине: в километре от дома скопинского маньяка. Потерпевшая возвращалась домой от друзей, когда неизвестный напал на нее, повалил на землю и попытался надругаться над девушкой. Она стала кричать и вырываться. Ей удалось отбиться от нападавшего и добежать до дома. Там мать несовершеннолетней вызвала полицию.

Силовики возбудили дело по статье о покушении на изнасилование. Вскоре насильника удалось разыскать. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление и вышел на свободу два месяца назад.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышел на свободу 3 марта 2022 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.